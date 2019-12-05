МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в основном ростом вслед за повышением американских рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% — до 2899,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 1626,97 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6% — до 26217,04 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 23300,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,16%, до 6683 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,39% — до 2060,74 пункта.

Оптимизм на биржах Азии вызван ростом ведущих фондовых индексов США. В среду они поднялись на 0,5-0,7% на фоне сообщений СМИ о возможной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем. Сообщалось, что стороны могут скоро договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

"Торговая война будет ключевым фактором, влияющим на настроения в ближайшие несколько недель", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий аналитиков DBS Group.