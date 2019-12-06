МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, инвесторы с оптимизмом следят за развитием торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 2899,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1631,73 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,69%, до 26396,92 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,3% — до 23369,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2079,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 6699,3 пункта.

Ключевое внимание на рынках по-прежнему уделяется развитию торговых взаимоотношений США и КНР. Инвесторы продолжают сохранять надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут заключить торговое соглашение до того, как 15 декабря вступят в силу новые американские импортные пошлины.

Трейдеры с оптимизмом встретили последние комментарии президента США Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем "продвигаются вперед".

"Конечно, до сих пор нет ясности в сделке. Но успокаивающие замечания о прогрессе со стороны участников переговоров, похоже, вселили некоторую надежду и ослабили напряженность", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Mizuho Bank.