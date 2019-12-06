МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь) 9,5% -5,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь) 5,5% -11,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -0,6% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 0,9% 1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь) -0,1% -0,7%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь) 3% 3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 128 тыс 180 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (ноябрь) 63,3% 63,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 131 тыс 175 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (ноябрь) 3,6% 3,6%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (ноябрь) -1,8 тыс 10 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (ноябрь) 5,5% 5,5%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 87,3 88
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 96,8 97
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 668

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 802

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -36,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 470,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 271,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 33,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -16,8 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -45,4 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -35 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -61,4 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,4%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 3,8% 3,6%

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за ноябрь и 11м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — Заседание Правления (новая дивидендная политика и бюджет на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — ВОСА (реестр закрят 12.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018 5,06 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МОЭСК — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,059 — див-д 2018 0,04237 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Волги — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,01318622 — див-д 2018 0,0053946 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,003985 — див-д 2018 0,0019999807 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Сибири — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,00102 (ао, ап) — див-д 2018 0,002917 (9м2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Урала — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,003 — див-д 2018 0,0032 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,040746 — див-д 2018 0,0163239 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — реестр для ВОСА (30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — реестр для ВОСА (30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.01.2020) — див-д 2019