События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 декабря
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь)
|9,5%
|-5,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь)
|5,5%
|-11,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-0,6%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|0,9%
|1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|-0,7%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь)
|3%
|3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|128 тыс
|180 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (ноябрь)
|63,3%
|63,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|131 тыс
|175 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (ноябрь)
|3,6%
|3,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (ноябрь)
|-1,8 тыс
|10 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,5%
|5,5%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|87,3
|88
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|96,8
|97
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|668
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|802
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-36,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|470,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|271,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|33,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-16,8 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-45,4 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-35 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,3 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-61,4 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,4%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|3,8%
|3,6%
|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за ноябрь и 11м2019
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|
|
|RUB
|Газпром — Заседание Правления (новая дивидендная политика и бюджет на 2020)
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|
|
|RUB
|Детский мир — ВОСА (реестр закрят 12.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018
|5,06 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МОЭСК — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,059 — див-д 2018
|0,04237 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Волги — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,01318622 — див-д 2018
|0,0053946 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Северо-Запада — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,003985 — див-д 2018
|0,0019999807 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Сибири — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,00102 (ао, ап) — див-д 2018
|0,002917 (9м2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Урала — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,003 — див-д 2018
|0,0032 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,040746 — див-д 2018
|0,0163239 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|МТС — реестр для ВОСА (30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|ФСК ЕЭС — реестр для ВОСА (30.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.01.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191206/830651779.html