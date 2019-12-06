МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу на надеждах на скорое достижение торгового соглашения между КНР и США, при этом рост ограничивает слабая статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,7%, до 7188,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5826,14 пункта, немецкий индекс DAX увеличивался на 0,19%, до 13079,96 пункта.

Мировые инвесторы в пятницу обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". При этом он добавил, что сейчас вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

"Наблюдается осторожный оптимизм. Рынки акций немного растут, но на самом деле никто не предпринимает активных действий, потому что вопрос все еще не решен", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

В то же время рост рынка сдерживает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в октябре снизился на 1,7% по сравнению с сентябрем. Аналитики ожидали роста индикатора на 0,1%.