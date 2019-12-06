МОСКВА, 6 дек — Dow Jones. В преддверии выхода данных по рынку труда США мировые фондовые индексы повышаются. Инвесторы надеются получить представление о том, сможет ли крупнейшая экономика мира пережить затянувшийся торговый конфликт с Китаем.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2%. Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%. В Азии Shanghai Composite по итогам торгов набрал 0,4%, а гонконгский и южнокорейский индексы прибавили по 1,1%.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, полагают, что в ноябре темпы роста рабочих мест были стабильны. Ожидается, что вне сельского хозяйства появилось 187 000 мест, а уровень безработицы остался на исторически низком уровне – 3,6%. В этом году расходы домохозяйств имеют ключевое значение для экономического роста, хотя ФРС в этом году трижды снизила ставки, чтобы поддержать объемы выпуска продукции на фоне усиления страхов о замедлении роста мировой экономики.

"Американскую экономику сейчас удерживает на плаву потребительский сектор", – комментирует инвестиционный аналитик Aberdeen Asset Management Джеймс Этей. По его словам, если данные по занятости окажутся слабыми, то настроения потребителей, а с ними и расходы грозят ухудшиться.

Этей считает, что реакция рынков на отчет по рынку труда будет асимметричной. Даже если данные окажутся лучше прогнозов, ожидания инвесторов относительно стабильности процентных ставок ФРС вряд ли изменятся. Если же данные, напротив, разочаруют, то уверенность в устойчивости экономики пошатнется.

В центре внимания также остаются американо-китайские внешнеторговые переговоры. Если сторонам не удастся договориться, то 15 декабря США могут ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая. На этой неделе на рынок обрушились противоречивые сигналы о ходе переговоров. Тем временем государственное новостное Китая "Синьхуа" сообщило, что Госсовет сегодня начал освобождать от пошлин часть поставок сои и свинины из США.

"Не думаю, что они успеют что-либо подписать к 15-му числу. Скорее всего, переговоры продолжатся в следующем году", – считает портфельный управляющий лондонского хедж-фонда Trium Capital Том Родерик. Он добавил, что сейчас "обе стороны стараются вести себя вежливо" и поводов повышать пошлины нет.

Акции французской фармацевтической компании Ipsen потеряли более 20%, после того как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) частично остановило испытания одного из ее препаратов. Предписание касается тестов с участием пациентов младше 14 лет.

Акции Swiss Re набрали на торгах в Цюрихе примерно 2,5%, после того как этот перестраховочный гигант договорился с Phoenix Group Holdings о продаже своего бизнеса ReAssure. Сделка будет оплачена комбинацией денежных средств и акций, ее стоимость составляет 3,25 млрд фунтов (4,27 млрд долларов).

Британские рынки по-прежнему подвержены колебаниям. На следующей неделе в Великобритании состоятся всеобщие выборы. Индекс FTSE 250, в котором преобладают акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, сегодня вырос на 0,5%. Инвесторы полагают, что на выборах победит Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, и в этом случае неопределенность в отношении условий выхода страны из состава ЕС уменьшится.

"Судя по опросам, перевес будет достаточно большим, чтобы победителям не приходилось идти на уступки", – говорит Родерик.

Фунт снизился на 0,2% по отношению к доллару и менее чем на 0,1% относительно евро.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ