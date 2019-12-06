МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь) 1,613 трлн йен 1,798 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2019) 0,2% 0,7%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,1% 0,2%
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 42,81 млрд юаней

 

 
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 19,2 млрд евро 18,1 млрд евро
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь) 202 тыс 221,2 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) -6,5% -2%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018 6,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019