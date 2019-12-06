МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 1% после выхода рекордной внутренней статистики и комментариев по торговой сделке Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,98%, до 27948,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 8644,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3144,6 пункта.

Ранее минтруда США сообщило, что в ноябре уровень безработицы в стране неожиданно снизился до 3,5% с 3,6% в октябре, что является минимумом за последние полвека, пишет агентство Рейтер. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч при прогнозе роста на 186 тысяч, такой рост стал самым значительным за десять месяцев, отмечает агентство.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 99,2 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта. Ожидался рост только до 97 пунктов.

Поддерживает торги и заявление президента США Дональда Трамп о том, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". Он также добавил, что вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

Теперь рынки ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 10-11 декабря. По данным CME Group, 99,3% аналитиков ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений индикатора подряд.