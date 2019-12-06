МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись заметным ростом на фоне сильных статистических данных по США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,45%, до 7241,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,21%, до 5871,91 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,87%, до 13167,83 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли статданные из США. Показатели по безработице в стране превзошли ожидания экспертов, что вернуло рисковые настроения на рынки. Безработица в США в ноябре сократилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее.

Трейдеры также обратили внимание, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч. Аналитики ожидали менее сильного роста показателя, до 186 тысяч.

"Забудьте о "Звездных войнах", главный рождественский блокбастер этого года — данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. Рост числа рабочих мест привел к росту цен на акции, курса доллара и казначейских облигаций, так как эти данные подтверждают, что экономика США превосходит ожидания рынков", — отметил старший рыночный аналитик Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Оптимизм также поддерживается комментарием американского президента Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед".