МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен с 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств.

"Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились", — цитирует Семашко агентство Белта в воскресенье.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов. Минск рассчитывает на получение компенсации от РФ за налоговый маневр. Но пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.