МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рубль повышается к доллару и евро на фоне подорожавшей в конце прошлой недели до максимумов с 23 сентября нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 5 копеек — до 63,70 рубля, курс евро — на 4 копейки — до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром в минусе в рамках коррекции на 0,2% — до 64,25 доллара за баррель по марке Brent.