МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии умеренно повышается на фоне сохранения аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,3% — до 2936 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2% — до 1452 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2% — до 64,25 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 1-1,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,1-0,4%, японский Nikkei 225 — на 0,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.