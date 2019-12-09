События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 декабря
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь)
|1,613 трлн йен
|1,817 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2019)
|0,2%
|0,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,1%
|0,4% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|19,2 млрд евро
|20,6 млрд евро (факт)
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|202 тыс
|221,2 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь)
|-6,5%
|-2%
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — реестр для ВОСА (31.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018
|6,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191209/830659978.html