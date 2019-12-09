МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,06%, до 6,97 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 97,09 доллара, "Новатэка" — на 0,18%, до 198,25 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,66%, до 7,76 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 0,02%, до 33,05 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,61%, до 1,4 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,64%, до 14,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,54%, до 18,74 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,34%, до 28,3 доллара, "Северстали" — повышались на 0,18%, до 13,82 доллара, НЛМК — росли на 0,19%, до 20,84 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 0,27%, до 11,24 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,16 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,23%, до 4,79 доллара.