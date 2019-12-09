МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Утреннее снижение мировых цен на нефть усилилось к середине дня из-за опасений за экономику Китая, одного из крупнейших мировых потребителей "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,85% — до 63,84 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,91%, до 58,66 доллара за баррель. Утром снижение цен на нефть составляло 0,3-0,5%.

Трейдеры с пессимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой экспорт страны в ноябре этого года упал на 1,1% в годовом выражении, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%. Экспорт КНР снижается четвертый месяц подряд на фоне торговой войны с США. Это усиливает опасения рынков за вторую по величине мировую экономику.

"Очевидно, что Китай не застрахован ни от торговых пошлин США, ни от замедления мировой экономики в целом", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Дополнительным фактором давления на стоимость нефти является фиксация прибыли инвесторами после пятничного роста цен на 1,3-1,6% на новостях от ОПЕК+. В пятницу страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года.