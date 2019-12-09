События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 декабря
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:05
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (3кв2019)
|-0,7%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь)
|2
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|3,8%
|4,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,9%
|0,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (ноябрь)
|-1,6%
|-1,5%
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019)
|0,2%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,0%
|1,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,1%
|-0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,3%
|-0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|-0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-12,54 млрд ф.ст.
|-11,6 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь)
|-4,03 млрд ф.ст.
|-3,6 млрд ф.ст.
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь)
|-24,7
|-22,3
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь)
|-2,1
|0,3
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (декабрь)
|-1
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|13:30
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
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|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019)
|-0,3%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2019)
|3,6%
|3,4%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,1%
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|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|21:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,809%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за ноябрь 2019
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|RUB
|Химпром /Новочебоксарск/ — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 29.11.2019)
|0,1381(9м2018) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,142 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|0,0882 (1П2019) + 0,0882 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191209/830662679.html