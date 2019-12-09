МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:05 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (3кв2019) -0,7%

 

 
3:30 AUD Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь) 2

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 3,8% 4,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,9% 0,1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (ноябрь) -1,6% -1,5%
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019) 0,2%

 

 
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,0% 1,2%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,1% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,3% -0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -0,3% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь) -0,4% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь) -12,54 млрд ф.ст. -11,6 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь) -4,03 млрд ф.ст. -3,6 млрд ф.ст.
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь) -24,7 -22,3
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь) -2,1 0,3
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (декабрь) -1

 

 
13:30 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности

 

 

 

 
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019) -0,3% -0,1%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2019) 3,6% 3,4%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,1%

 

 
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
21:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,809%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за ноябрь 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Химпром /Новочебоксарск/ — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 29.11.2019) 0,1381(9м2018) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,142 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 0,0882 (1П2019) + 0,0882 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019