МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются без единой динамики, инвесторы ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и пытаются оценить воздействие на мировую экономику внешнеторгового противостояния Штатов с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,03%, до 28006,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растёт на 0,22%, до 8675,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,03%, до 3146,98 пункта.

Декабрьское заседание Федрезерва запланирована на 10-11 декабря, по его итогам большинство аналитиков (99,3%) ожидает, что ключевая ставка будет сохранена на текущей отметке в 1,5-1,75%, согласно данным CME Group. Такой прогноз следует после трех снижений показателя регулятором подряд.

Тем временем, согласно официальной статистике, объем экспорта из Китая в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%. Эксперты, напротив, ждали роста экспорта на 0,8% и падения импорта на 1,4%.

Такие данные вышли на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, и введение новых американских пошлин на импорт ряда китайских товаров, как ожидается, состоится 15 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, вступят ли в силу новые пошлины.

"Конечно, мы видим, что экономика Китая действительно испытывает трудности, но это может подтолкнуть их к некоторому жесту доброй воли до вступления пошлин в силу", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).