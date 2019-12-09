МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в понедельник вечером на фоне торговых опасений, связанных со слабой статистикой по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск курс евро к доллару рос до 1,107 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1057 доллара. Курс доллара к иене опускался до 108,58 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 97,59 пункта.

Ослабление доллара связано с негативной статистикой по торговле Китая: объем экспорта из страны в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали рост на 0,8%. Импорт за отчетный месяц при этом вырос на 0,3%, тогда как прогнозировалось снижение на 1,4%.

Статистика вышла на фоне продолжающегося торгового конфликта между странами, и уже в воскресенье, 15 декабря, в силу должны вступить новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров.

Другими важными факторами для валютного рынка являются заседания крупных мировых ЦБ, которые пройдут в декабре. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США проведет очередную встречу 10-11 декабря, аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75%. Встреча ЕЦБ пройдет в четверг, 12 декабря. На следующей неделе свои решения по ставкам объявят также Банк Англии и Банк Японии.