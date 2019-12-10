МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику в ожидании очередного возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,17% — до 2909,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1639,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,06%, до 26482,52 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,05% — до 23417,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6706,9 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,34% — до 2095,57 пункта.

На рынки продолжает оказывать давление неопределенность в торговых отношениях США и Китая. Напряженность усиливается с приближением 15 декабря – даты очередного повышения импортных пошлин США на товары из Китая.

"Решение о том, повышать или не повышать пошлины 15 декабря, остается за президентом США Дональдом Трампом, а он сохраняет двусмысленность в этом вопросе, что заставляет рынки гадать", — сказал агентству Рейтер аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая. Годовая инфляция в стране в ноябре составила 4,5%, совпав с прогнозами аналитиков, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, превзойдя ожидания рынков. Цены производителей в годовом исчислении упали на 1,4%. Аналитики ждали более сильного снижения.