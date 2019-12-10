МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.58 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,48%, до 7,04 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,04%, до 96,71 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 0,1%, до 199,2 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,39%, до 7,76 доллара, бумаги "Газпром нефти" — дешевели на 0,46%, до 32,8 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,61%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 1,48%, до 15,09 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,36%, до 19,45 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,31%, до 28,81 доллара, "Северстали" — повышались на 0,32%, до 13,96 доллара, НЛМК — снижались на 0,43%, до 20,81 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 0,09%, до 11,29 доллара, "Ленты" — на 0,08%, до 3,15 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,48%, до 4,78 доллара.