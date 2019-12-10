"Газпром нефть" планирует 12 декабря собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует 12 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 7,2-7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,4-7,61% годовых.
Компания планирует разместить десятилетние облигации серии 003P-02R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 декабря.
Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и "Сбербанк КИБ".
https://1prime.ru/Financial_market/20191210/830668348.html