МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Курс евро во вторник растет к доллару после публикации сильной статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск курс доллара к иене растет до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1094 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1062 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,14%, до 97,51 пункта.

Курс евро поддерживает статистика Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в ноябре. Аналитики ожидали роста индикатора только до 1,1 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий в еврозоне подскочил в отчетном периоде до 11,2 пункта с минус 1 пункта. А индекс текущих экономических условий в еврозоне в декабре увеличился до минус 14,7 пункта с минус 19,6 пункта месяцем ранее.

"Показатели экономических ожиданий ZEW резко стали позитивными, что может свидетельствовать о том, что фундамент уже заложен. Оценки по текущим условиям остаются отрицательными, но они стали выше и превзошли прогноз", — сказал агентству Рейтер старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

Слабую динамику индекса доллара аналитики связывают с ожиданиями заседаний мировых центробанков на текущей и следующей неделях. ФРС США проведет очередную встречу 10-11 декабря, аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75%. Встреча ЕЦБ пройдет в четверг, 12 декабря. На следующей неделе свои решения по ставкам объявят также Банк Англии и Банк Японии.