МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник снизился, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Разнонаправленная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти в течение дня не дала повода к росту стоимости российских акций.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,43% — до 2932,40 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1454,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВНИЗ

Российский фондовый рынок к закрытию снизился на фоне неопределенной конъюнктуры мировых рынков. Инвесторы оценивают вероятность того, что США могут отложить запланированное на 15 декабря введение пошлин на импорт ряда китайских товаров.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Ситуация поддерживает опасения рынков по поводу того, что торговый конфликт между двумя странами может негативно сказаться на перспективах роста мировой экономики.

Кроме того участники рынка продолжают ожидать объявления итогов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая проходит 10-11 декабря. Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке в 1,5-1,75% после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд. Фондовые индексы западных стран на этом фоне вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,4%.

Рынок нефти переходил от снижения к росту, колеблясь неподалеку от максимумов за 2,5 месяца (+0,2% до 64,38 доллара за баррель). Это мешало "быкам" развивать свою игру на российском фондовом рынке.

В лидерах снижения среди российских бумаг оказались акции "Акрона" (-1,7%), префы "Транснефти" (-1,5%), бумаги Polymetal (-2,1%), "Фосагро" (-1,6%), "Лукойла" (-1,4%). Выросли акции "Россетей" (+4,7%), "Алросы" (+2%), ПИКа (+1,1%), "Полюса" (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На настроениях российского рынка во вторник, кроме торговых новостей, могли сказаться неоднозначные результаты саммита глав России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате", полагает Сергей Дейнека из "БКС премьера".

"Завтра инвесторы продолжат внимательно отслеживать новостной поток, связанный с торговой сделкой США и КНР. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду – 2935-2975 пунктов", — добавил он.

Пока техническая картина на графиках биржевых индексов и новостная ситуация складываются таким образом, что несмотря грядущие важные заседания центробанков, рынки могут начать рождественское ралли, если подтвердятся позитивные ожидания по торговой сделке, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"В таком сценарии индекс Мосбиржи может снова протестировать уровень 3000 пунктов. В противном случае, вероятна его консолидация на текущих уровнях с тестом 3000 пунктов позднее на текущей неделе уже после решения ФРС США", — добавил эксперт.