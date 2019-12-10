МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) после вторичного публичного размещения акций (SPO) "Детского мира" сократил долю в ритейлере до 9% с 14%, следует из материалов "Детского мира".

"Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов… 26.11.2019", — говорится в сообщении.

АФК "Система" и РКИФ в середине ноября объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира". Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.

Позже в ноябре сообщалось, что АФК "Система" после продажи части акций "Детского мира" в ходе SPO снизила свою долю в ритейлере до 33,38% с 52,03%.

Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".