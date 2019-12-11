МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 1,18%, до 7,11 доллара, "Лукойла" — на 1,57%, до 96,76 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 198,15 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,57%, до 7,74 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 0,84%, до 33,02 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,21%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,97%, до 15,15 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,15%, до 19,63 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,4%, до 29,07 доллара, "Северстали" — на 0,65%, до 13,99 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 21,02 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 0,57%, до 11,34 доллара, "Ленты" — росла на 0,16%, до 3,15 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,53%, до 4,74 доллара.