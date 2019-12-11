МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются без единой динамики в среду в свете неопределенности относительно очередного повышения пошлин США на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02%, до 7213,3 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,23%, до 5834,59 пункта, немецкий индекс DAX — повышался на 0,03%, до 13071,1 пункта. Минутами ранее все три индекса находились в "красной зоне".

Во вторник СМИ сообщили, что США планируют отложить намеченное на 15 декабря введение импортных пошлин на ряд товаров из Китая, однако официальных сообщений по данному вопросу пока не было, поэтому трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

В Великобритании инвесторы ждут внеочередных парламентских выборов 12 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представления в феврале бюджета на следующий год и внесения к 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из ЕС.

Также мировые рынки ждут решения ФРС США по базовой ставке позднее в среду. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75%. Помимо этого, в четверг пройдет встреча ЕЦБ, а на следующей неделе свои решения по ставкам объявят Банк Англии и Банк Японии.