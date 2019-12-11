МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом, инвесторы сохраняют надежду на урегулирование вопроса с повышением американских импортных пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24% — до 2924,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — понизился на 0,44%, до 1639,5 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,79% — до 26645,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,36% — до 2105,62 пунктов, японский Nikkei 225 понизился на 0,08%, до 23391,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, до 6752,6 пункта.

Инвесторы надеются на то, что очередное повышение американских импортных пошлин на китайские товары, назначенное на 15 декабря, будет отложено. Оптимизм был обусловлен сообщением Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон, что США планируют отсрочку ввода пошлин.

"Тот факт, что обе стороны ведут переговоры, является положительным знаком, поскольку, когда стороны оказываются в тупике, трейдеры нервничают", — сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Ранее китайская сторона отмечала, что вопрос отсрочки повышения пошлин является ключевым моментом для подписания первой фазы торгового соглашения между странами.