События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 декабря
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь)
|-5%
|-5%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
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|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,8%
|-0,8%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,0%
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,1%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Парламентские выборы
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,4%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,1%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (декабрь)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|0,3%
|0,3%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
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|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (декабрь)
|0%
|0%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|203 тыс
|213 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|20:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Русгидро — телеконференция менеджмента
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.12)
|542,2 млрд долл (на 29.11)
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|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2019)
|1,7%
|1,7%
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|RUB
|Газпром — заседание Правления (рассмотрение новой дивидендной политики)
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|RUB
|Лукойл — СД (утверждение новой дивидендной политики)
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|RUB
|Мостотрест — ВОСА (реестр закрыт 22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0 — див-д 2018
|11,29 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Аэрофлот — День инвестора (стратегия развития компании)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191211/830673875.html