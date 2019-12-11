МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь) -5% -5%
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,8% -0,8%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,0% 0,1%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,1%
предв. GBP Великобритания — Парламентские выборы

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,4%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,1% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (декабрь) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ 0,3% 0,3%
15:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
15:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (декабрь) 0% 0%
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,3% 0,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 203 тыс 213 тыс
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь) 0,2% 0,1%
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 
20:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Русгидро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.12) 542,2 млрд долл (на 29.11)

 

 
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2019) 1,7% 1,7%

 

 

 RUB Газпром — заседание Правления (рассмотрение новой дивидендной политики)

 

 

 

 

 

 

 RUB Лукойл — СД (утверждение новой дивидендной политики)

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — ВОСА (реестр закрыт 22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0 — див-д 2018 11,29 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Аэрофлот — День инвестора (стратегия развития компании)

 

 

 

 