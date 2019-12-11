МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду в основном поднимаются после выхода положительной статистики и перед объявлением результатов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, удешевление акций Home Depot после публикации слабого прогноза сдерживает индекс Dow Jones, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,06%, до 27865,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,19%, до 8632,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 3138,5 пункта.

Ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 2,1% с уровня октября в 1,8%, аналитики ожидали показатель на отметке только в 2%. Инфляция оказалась на максимальном уровне с ноября 2018 года.

Позднее в среду Федрезерв объявит итоги своего очередного заседания. По данным CME Group, 97,8% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений индикатора подряд. Регулятор также опубликует экономические прогнозы и свою оценку по ставке.

Индекс DJIA при этом под давлением из-за удешевления акций ритейлера стройматериалов, инструментов и товаров для ремонта Home Depot на 1% после того, как компания опубликовала прогноз по продажам на следующий год. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков: 3-4% при ожидании роста на 4,3%, согласно данным IBES, которые приводит агентство Рейтер.