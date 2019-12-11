МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,95 доллара, или на 0,27%, до 1472,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро растёт на 0,36%, до 16,762 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают заседания ФРС, которое состоится позднее в среду. По данным CME Group, аналитики почти единогласно ожидают сохранения учётной процентной ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений подряд.

Спрос на золото, как на "защитный" актив, продолжает поддерживаться отсутствием неопределенности в развитии торгового конфликта США и Китая. Несмотря на сообщения СМИ о том, что американская сторона может отсрочить введение пошлин на импорт китайских товаров, которые должны вступить в силу 15 декабря, трейдеры предпочитают сохранять осторожность.