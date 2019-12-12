МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают в основном положительную динамику после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% — до 2920,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,18%, до 1642,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,26%, до 26980,33 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,31% до 23464,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,52%, до 2137,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,62%, до 6710,9 пункта.

В четверг в центре внимания инвесторов итоги заседания ФРС, которые стали известны в среду вечером. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. ФРС также отметила, что не ожидает снижения ставки в следующем году.

"Адаптивная позиция ФРС поддерживает акции", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

Инвесторы также следят за развитием событий в торговых переговорах США и Китая в преддверии 15 декабря — даты на которую назначено очередное увеличение американских импортных пошлин на товары из США.

Агентство Рейтер также сообщило со ссылкой на источники, что в четверг президент США Дональд Трамп должен встретиться с советниками, чтобы обсудить вопрос пошлин.