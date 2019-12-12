МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цена палладия обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше исторически максимальной стоимости золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.50 мск стоимость палладия растет на 1912,35 доллара за унцию. В ходе торгов стоимость достигала 1914 долларов за унцию. При этом максимальная стоимость золота, зафиксированная в сентябре 2011 года, составляет 1911,6 доллара за тройскую унцию.

Сейчас тройская унция золота стоит 1479,95 доллара.

"Кажется, ничто не может сдержать рост палладия. Несмотря на то что резкий рост цен преувеличен, ралли не видно конца", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann).

В начале ноября эксперты, опрошенные РИА Новости, говорили, что к концу года стоимость металла может перешагнуть и через 2 тысячи долларов. Они связывали ралли палладия с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти.