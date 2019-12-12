МОСКВА, 12 дек — Прайм. Долларовый индекс РТС поднялся в четверг выше психологической отметки в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года на фоне значительного укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 18.06 мск долларовый индекс РТС поднимался на 2,59% — до 1501,07 пункта, рублевый индекс Мосбиржи рос на 1,29%, до 2992,59 пункта

Курс доллара расчетами "завтра" при этом снижался на 50 копеек, до 62,77 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 69,8 рубля.