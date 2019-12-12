МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс доллара растет в четверг вечером к остальным мировым валютам на фоне усиления надежд на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.49 мск курс евро к доллару опускается до 1,1113 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Курс доллара к иене растет до 109,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 97,39 пункта.

Инвесторы более склонны к риску после сообщения американского президента Дональда Трампа о том, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.

"Мы видим сильную реакцию на валютных рынках", — сказал агентству Рейтер валютный стратег-аналитик Василий Серебряков (Vassili Serebriakov), отметив, что стоит сохранять осторожность, обращая внимание на заголовки о торговом конфликте. "Еще слишком рано. Надо посмотреть, произойдет это или нет", — добавил он.

Кроме того, настроения трейдеров поддерживает сообщение Wall Street Journal о том, что американская сторона выступает за отмену введения новых пошлин, а также за снижение действующих пошлин на импорт китайских товаров объемом в 360 миллиардов долларов. При этом США выдвинули требование по отношению к Пекину, чтобы тот взял на себя обязательство по закупке большого объема сельскохозяйственной и другой продукции.

Участники торгов также обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). По итогам декабрьского заседания регулятор принял решение о сохранении базовой ставки на нулевом уровне.