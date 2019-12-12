МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются на возвращении оптимизма по торговым отношениям между США и КНР после заявлений американского президента Дональда Трампа и новостей об отсрочке новых пошлин и снижении уже введенных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,58%, до 28073,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 8690,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3160,78 пункта. Ранее в ходе торгов индексы обновили исторические максимумы.

Торговые отношения Вашингтона и Пекина остаются в центре внимания мировых рынков, которые ожидают решения по новым пошлинам США на импорт ряда китайских товаров в конце недели.

Ранее Трамп сообщил, что США "очень близки" к заключению торговой сделки с Китаем. Затем газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, отмечает издание, и в обмен на это Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.

Акции General Electric дорожают на 3,5%, Starbucks — на 2% после того, как аналитики UBS и J.P.Morgan соответственно повысили рейтинги бумаг компаний, пишет агентство Рейтер.