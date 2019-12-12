МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля вечером уверенно повышался к доллару и к евро на фоне активизации спроса на рисковые активы на мировых площадках.

Рост рынка нефти и фондовых индексов на фоне мягких решений ведущих мировых финансовых регуляторов оказал поддержку российской валюте вечером, полагают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.13 мск четверга снижался на 44 копейки — до 63,83 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 69,83 рубля. Ранее в четверг доллар опускался до минимума с июля 2019 года (62,68 рубля), евро — с марта 2018 года (69,72 рубля).

РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ РОСТ

Рубль вечером уверенно повышался вечером, отыгрывая рост аппетита к риску на мировых фондовых площадках после решений ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП).

Так, американский финансовый регулятор оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. При этом рынки отреагировали на позитивный тезис, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, даже если инфляция начнет уверенно восстанавливаться с текущих пониженных уровней, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Кроме того, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена ЕЦБ на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.

Рынок нефти вечером растет на 0,9%, до 64,31 доллара за баррель, отыгрывая данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами спроса и предложения на рынке в будущем году.

Фондовые индексы США и Западной Европы повышаются вечером на 0,7-1,2% на фоне возросшего аппетита к риску.

В итоге доллар и евро падали вечером на 0,8-1% против рубля. Рублевая цена "черного золота" удерживается немного ниже отметки 4,05 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

По итогам заседания ФРС инвесторы получили сигнал о том, что монетарные власти далеки от возвращения к повышению ставок, а значит финансовые рынки продолжат наполняться дешевой ликвидностью, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Страхи торгового обострения, хотя и остаются актуальными, но вера в то, что президент США Дональд Трамп может прервать рыночный рост и вернуться к введению новых торговых ограничений в отношении Китая, слабеет, отметил он.

"В условиях такого рыночного ландшафта рыночное аппетиты к покупке риска продолжают свой рост, в то время как доллар ослабляется к другим валютам. Поддержку рублевому курсу оказывает не только общерыночный оптимизм, но и продолжение "охлаждения" санкционных рисков. В пятницу курс будет находиться в диапазоне 62,5-63,5 рубля за доллар. Решение ЦБ РФ по ставке вряд ли сможет оказать значительное воздействие на курс нацвалюты", — сказал Покатович.

На рынке не сложилось единого мнения относительно величины сокращения ключевой ставки ЦБ, говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Некоторые ждут ее агрессивного снижения на 50 базисных пунктов, другие предполагают, что ключевая ставка останется на уровне 6,50% и большинство прогнозируют снижение на 25 пунктов. Более высокий уровень ключевой ставки с ожиданиями ее дальнейшего снижения инвесторами будет в лучшей степени способствовать сохранению интереса нерезидентов к российским активам, защищая внутренний финансовый рынок от избыточной волатильности в случае неблагоприятного развития событий", — заключил он.