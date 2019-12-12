МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили торги ростом на усилении рисковых настроений, вызванных оптимизмом вокруг торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,81%, до 7274,71 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, до 5884,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,59%, до 13224,51 пункта.

Трейдеры с оптимизмом отреагировали на сообщение американского президента Дональда Трампа о том, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки. Кроме того, настроения инвесторов поддержало сообщение The Wall Street Journal о том, что США предложили снижение примерно вдвое уже введенных пошлин на китайский импорт объемом 360 миллиардов долларов, а также отмену намеченных на 15 декабря пошлин.

Инвесторы также следят за выборами нового состава парламента Великобритании, что должно прояснить туманные перспективы Brexit и ответить на вопрос о будущем экономики Соединенного Королевства.

"На данном этапе люди ждут данных опросов и результатов выборов. Мы видим сильный рост FTSE 100, но в более глобальном смысле рост умеренный", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Raymond James Криса Бейли (Chris Bailey).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). По итогам декабрьского заседания регулятор принял решение о сохранении базовой ставки на нулевом уровне. На следующей неделе свое решение по процентной ставке огласит Банк Англии.