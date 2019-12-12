МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос, обновив в ходе торгов максимум по индексу РТС с октября 2013 года и приблизившись к уровню в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве и внутренних корпоративных историях, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,96% — до 2982,86 пункта (в ходе торгов поднимался до 2996,82 пункта), индекс РТС — на 2,31%, до 1496,96 пункта (поднимался до 1502,81 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.31 мск снижался на 43 копейки — до 62,84 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 69,83 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,32% — до 64,56 доллара за баррель.

НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА

"Несмотря на очень насыщенный событиями день, когда рынки переваривали результаты завершившегося накануне заседания ФРС и внимали словам Кристин Лагард на ее первой пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, самая яркая реакция была на короткое сообщение в твиттере Дональда Трампа, который заявил, что США очень близки к "большой сделке" с Китаем", — отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Доходности гособлигаций Германии и казначейских облигаций США упали, а спрос на рисковые активы заметно подскочил, нефть выросла, золото подешевело, рубль обновил максимум за четыре с половиной месяца, а индекс РТС впервые с октября 2013 года поднялся выше 1500 пунктов, замечает эксперт.

"Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 1%, устремившись к рекордным максимумам. Инвесторов порадовали высказывания Трампа о близости "большого" торгового соглашения с Китаем. Кроме того, источники сообщили о предложении США в два раза понизить уже введенные торговые пошлины на китайские товары и отменить ввод новых, ранее назначенных на 15 декабря", — также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Дополнительным позитивом для отечественного рынка стали сообщения о переносе на следующую неделю голосования по санкциям в отношении России в Сенате США, при этом не исключено, что голосование это может быть и вовсе отложено до будущего года, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди корпоративных событий в четверг стали значимыми сообщения "Газпрома" о том, что правление газового холдинга одобрило новую дивидендную политику и ее применение, в том числе, к дочерним и зависимым компаниям.

На этом фоне акции "Газпрома" и ТГК-1 в моменте подскакивали на 3%, бумаги ОГК-2 и "Мосэнерго" усилили рост после. Акции "Газпром нефти" подросли, но значительно меньшими темпами.

К закрытию торгов бумаги "Газпрома" выросли на 1,27%, акции "Газпром нефти" подорожали на 0,36%, акции ТГК-1 — на 1,92%, ОГК-2 — на 0,56%, "Мосэнерго" — на 0,21%.

Также в лидерах роста — бумаги "Сургутнефтегаза" (префы выросли на 1,5%, обыкновенные акции — на 7,03%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,64%), "М.Видео" (2,55%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,39%), депозитарные расписки Х5 (2,36%), акции "Русала" (2,28%), ММК (2,05%) и акции Московской биржи (1,68%).

Среди лидеров падения — акции "Юнипро" (-2,63%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,35%), префы "Транснефти" (-1,14%), акции "Акрона" (-0,94%).

ПРОГНОЗЫ

Главным событием пятницы будет заседание Банка России, на котором среди прочего будет приниматься решение по процентной ставке, напоминает Алексей Коренев из "Финама".

"С наибольшей вероятностью она будет понижена на 25 базисных пунктов. Хотя исключать варианты, что ставку оставят неизменной или опустят сразу на 50 базисных пунктов тоже нельзя", — добавляет он.

В России пройдут заседания советов директоров "Норникеля" и "Роснефти", состоится внеочередное общее собрание акционеров "Селигдара", а бумаги "Детского Мира" последний день будут торговаться с дивидендами, также отмечает эксперт.

"Важной интригой конца недели остаются итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании, от которых во многом зависит судьба Brexit. Как показывают опросы, партия консерваторов может продемонстрировать уверенную победу, в этом случае шансы на "управляемый" выход Великобритании из ЕС со сделкой до 31 января 2020 года вырастут. Это может придать дополнительный импульс росту на рынках акций в пятницу", — считает Дейнека из "БКС Премьер".

С его точки зрения, индекс Мосбиржи в пятницу проведет в диапазоне 2985-2995 пунктов.