МОСКВА, 13 дек — Dow Jones. Британский фунт вырос, после того как экзит-полы и первые результаты выборов указали на убедительную победу возглавляемой Борисом Джонсоном Консервативной партии Великобритании.

Пара британский фунт-доллар достигла максимума с мая 2018 года, поднявшись до 1,3515. К концу первой половины дня в Гонконге она торговалась по 1,3460.

Пара евро/доллар также укрепилась и на момент написания статьи торговалась по 1,1173. Рост этих валют обусловлен вероятностью такой победы Бориса Джонсона, которая может в краткосрочной перспективе ослабить неопределенность, уже более трех лет окружающую выход Великобритании из ЕС.

"Он получил не просто большинство, а существенное большинство, — сказал главный валютный стратег-аналитик UBP Питер Кинселла. – Это значит, что соглашение о Brexit будет быстро ратифицировано".

Фунт часто рассматривается как индикатор политической судьбы Великобритании и последствий ее выхода из ЕС для экономики. Джонсон планирует вывести страну из блока к 31 января.

В соответствии с согласованным Брюсселем и Лондоном планом, как минимум до конца 2020 года в торговых отношениях между ЕС и Великобританией изменений не будет. Сейчас стороны обсуждают долгосрочное соглашение, охватывающее вопросы иммиграции, пошлин и финансовых потоков.

Аналитик NatWest Markets Мансур Мухиддин сказал, что упорядоченный Brexit и определенность отношении между Великобританией и ЕС позволит центральным банкам и долгосрочным инвесторам вернуться к британским активам, что в ближайшие несколько месяцев укрепит пару фунт/доллар до 1,40-1,45.

Это в целом соответствует предыдущим прогнозам аналитиков, которые ожидали, что победа Джонсона поддержит рост фунта и британских фондовых рынков.

Аналитики ING Bank прогнозировали что при получении Консервативной партии большинства в парламенте пара фунт/доллар может вырасти до 1,35, а в случае формирования "подвешенного" парламента или победы Лейбористской партии – упасть до 1,26 или 1,24.

В Citigroup ожидают роста пары фунт/доллар до 1,40 в 2020 году при поддержке определенности, которую консерваторы обеспечат рынку.

Признаки убедительной победы консерваторов усиливают впечатление, что давление на мировые рынки ослабевает. Незадолго до поступления данных экзит-полов стало известно, что президент США Дональд Трамп согласится на заключение ограниченной сделки с целью прекращения торговой войны с Китаем. Это решение позволит отложить планировавшееся на воскресенье введение новых пошлин и понизить некоторые действующие пошлины.

"Сейчас ситуация выглядит довольно радужно", — сказал старший валютный стратег-аналитик SEB Group.

После прошедшего в 2016 году референдума над британскими рынками довлела неопределенность. После него фунт резко упал и пока торгуется ниже уровней, на которых находился до плебисцита.

Фондовые рынки Великобритании в основном отставали от рынков других стран. В этом году британские акции торговались хуже, чем американские, французские и немецкие. Некоторые инвесторы считали, что победа консерваторов изменит ситуацию.

Управляющие фондами в британской компании EdenTree Investment Management Фил Харрис ставил на победу Консервативной партии и перед выборами купил акции британской телекоммуникационной компании BT Group PLC. Он увеличил их долю в фонде с 1% до уровня чуть ниже 2%, сочтя, что обещание лидера Лейбористской партии Джереми Корбина в случае избрания его премьер-министром частично национализировать эту компанию оказывают давление на ее акции.

Портфельный менеджер Newton Investment Management Пол Флад в последние месяцы покупал акции британских банков.

"Британские банки привлекательны, — сказал он. – У них сильные балансы, построенные на консервативном ипотечном кредитовании".

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com и Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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