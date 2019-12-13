МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2019) 6,6% 6,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2019) 2 0 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2019) 5 0 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2019) 21 20 (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -4,2% -4,5% (факт)
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 0,4% 0%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 0,5% 1%
13:00 EUR Еврозона — Специальный саммит глав ЕС

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,40%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь) -0,1% 0%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь) -0,5% 0%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,3% 1%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь) 0% 0%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) 0,6%

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 663

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 799

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -30,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 428 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 290,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 22,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -39 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -36,4 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -35 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 28 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -69 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:30 мск RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/ с публикацией доклада 6,5% 6,25%
15:00 мск RUB ЦБ — Прямая трансляция /сайт ЦБ/ пресс-конференции Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной

 

 

 

 

 

 

 RUB Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018 0,78 (ао), 2,25(ап) (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Московская биржа — вечерняя сессия на срочном рынке проводиться не будет (в связи проведением финального тестирования перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-4)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (бюджет компании на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)

 

 

 

 