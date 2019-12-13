События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 декабря
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2019)
|6,6%
|6,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2019)
|2
|0 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2019)
|5
|0 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2019)
|21
|20 (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-4,2%
|-4,5% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,4%
|0%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|0,5%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Специальный саммит глав ЕС
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,40%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь)
|-0,5%
|0%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|1%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь)
|0%
|0%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|0,6%
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|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|663
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|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|799
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-30,1 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|428 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|290,7 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|22,1 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-39 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-36,4 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-35 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|28 тыс
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|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-69 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:30 мск
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/ с публикацией доклада
|6,5%
|6,25%
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Прямая трансляция /сайт ЦБ/ пресс-конференции Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
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|RUB
|Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018
|0,78 (ао), 2,25(ап) (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Московская биржа — вечерняя сессия на срочном рынке проводиться не будет (в связи проведением финального тестирования перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-4)
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (бюджет компании на 2020)
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|RUB
|Роснефть — СД (о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191213/830684360.html