МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись положительной динамикой на торговых новостях и ослаблении опасений вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8% — до 2967,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 1660,55 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,6% — до 27687,76 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,54% — до 2170,25 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,55%, до 24023,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 6739,7 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на новости о развитии торговых отношений США с Китаем. Так, в четверг СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки. После это появились сообщения, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

Кроме того, трейдеры отыгрывают политические новости из Великобритании. По предварительным оценкам, по итогам прошедших в четверг в стране выборов большинство в парламенте получила консервативная партия, что способствует снижению неопределенности в отношении перспектив Brexit.

"Рынок реагирует на две позитивные новости — о торговой сделке между США и Китаем и голосовании в Великобритании. Обе эти новости снижают неопределенность", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик SBI Securities Киоко Амемия (Kyoko Amemiya).