МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару торгуется у максимальных уровней с мая прошлого года после того, как Консервативная партия победила на выборах в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс фунта стерлингов поднимался к доллару до 1,3419 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3162 доллара. Ранее показатель достиг 1,35 доллара за фунт — это самое высокое значение с мая 2018 года. Курс фунта к евро достиг наивысшего значения с середины 2016 года.

Курс евро к доллару поднимался до 1,1181 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1128 доллара, курс доллара к иене рос до 109,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,29 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,6%, до 96,82 пункта.

По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.

Уверенная победа консерваторов дала инвесторам ясность, считает аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. "Эта победа даст рынкам больше политической определенности, которая сейчас так нужна", — отметил эксперт.

Трейдеры теперь ожидают заседание Банка Англии, которое запланировано на следующую неделю, встреча пройдет в четверг, 19 декабря. По данным CME Group на пятницу, 92% экспертов ожидают, что британский регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 0,75%, остальные аналитики прогнозируют снижение ставки до 0,5%.