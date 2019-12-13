События в сфере макроэкономики и бизнеса 14-16 декабря
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные и понедельник, 14-16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|16 дек
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|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|50,3
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|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь)
|5,2%
|5,2%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|4,7%
|5%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (ноябрь)
|5,6%
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|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,1%
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|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1,8%
|0,7%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|51,7
|51,4
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|52,2
|51,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|44,1
|44,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|51,7
|52
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|46,9
|47,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|50,6
|50,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|51,9
|52
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI
|49,3
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
|48,9
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг
|49,3
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2019)
|2,7%
|
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|-26
|
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь)
|2,9
|4
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь)
|4,76 млрд канад. долл
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|52,6
|
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|52
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|51,6
|
|20:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15 дек
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|RUB
|ММК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Юнипро — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 03.12.2019)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
|0,111025275979 (9м2019) — див-д 2018
|16 дек
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|RUB
|ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|М.Видео — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 03.12.2019)
|0 — див-д 2018
|33,37 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191213/830687287.html