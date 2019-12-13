МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные и понедельник, 14-16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
16 дек

 

 

 

 

 

 

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 50,3

 

 
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь) 5,2% 5,2%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь) 4,7% 5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (ноябрь) 5,6%

 

 
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1%

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,8% 0,7%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,7 51,4
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 52,2 51,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 44,1 44,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 51,7 52
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (ноябрь) -0,1% 0%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 46,9 47,1
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 50,6 50,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 51,9 52
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI 49,3

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 48,9

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг 49,3

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2019) 2,7%

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -26

 

 
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь) 2,9 4
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь) 4,76 млрд канад. долл

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 52,6

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 52

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 51,6

 

 
20:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15 дек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 27.12.2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Юнипро — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 03.12.2019) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018 0,111025275979 (9м2019) — див-д 2018
16 дек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB М.Видео — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 03.12.2019) 0 — див-д 2018 33,37 (9м2019) — див-д 2019