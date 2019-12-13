МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене на новостях о том, что США и Китай договорились по первой части торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс доллара к иене рос до 109,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,29 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,1132 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 97,13 пункта.

Склонность инвесторов к риску поддерживается сообщениями о том, что Китай и США согласовали текст первой части торговой сделки и отменили взаимное введение пошлин, запланированное на 15 декабря.

"Даже просто появление соглашения по первой фазе торговой сделки означает, что на рынке будут преобладать рисковые настроения", — сказал агентству Рейтер старший стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер.

Вместе с тем стратег Тху Лан Нгуен, чье мнение также приводит агентство, полагает, что рынки смогут по-настоящему оценить соглашение, только когда оно будет подписано.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США незамедлительно начнут переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения. В то же время минфин КНР отметил, что начало консультаций по второй части сделки зависит от того, как будет выполняться первая часть.