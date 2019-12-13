МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве и на фоне стабильности рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,46% — до 2996,63 пункта (в ходе торгов поднимался до 3000,1 пункта), индекс РТС — на 0,3%, до 1501,42 пункта (поднимался до 1515,14 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.59 рос на 2 копейки – до 62,86 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 69,96 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,34% — до 65,06 доллара за баррель.

"В течение сессии РТС достигал максимума 1515,14 пунктов. Это самое высокое значение с 23 октября 2013 года. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46% до 2996,63 пункта. В ходе сессии был протестирован психологический уровень 3000 пунктов, но пробить его и повторно атаковать установленный 7 ноября абсолютный исторический пик 3009,11 пунктов не удалось. Объем торгов в основной секции составил 58 миллиардов рублей", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум и достигли 19,494 тысячи рублей на фоне ралли в ценах на палладий, которые 16 дней подряд также обновляют свой абсолютный пик (рост 7-й квартал кряду), указывает Шульгин из "Открытие Брокер". Аналогичным образом акции "Полюса" подешевели, отслеживая динамику золота на фоне снижения спроса на безопасные активы, добавляет он.

К закрытию торгов акции "Норникеля" поднялись на 2,88% — до 19,474 тысячи рублей.

Акции "Полюса" снизились на 1,52% — до 6,987 тысячи рублей.

В лидерах роста также малоликвидные акции "Русской аквакультуры" (9,35%), акции ЧТПЗ (7,82%), ММК (2,46%), ВТБ (2,18%), ТГК-1 (2,15%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,98%, обыкновенные акции – на 1,61%), "Северстали" (1,93%), НЛМК (1,8%) и акции "Фосагро" (1,54%).

Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-2,5%), Polymetal (-2,04%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,44%), акции ТМК (-1,38%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,35%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,18%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии пытались удержаться в плюсе, но не смогли сохранить все отвоеванные в течение дня позиции. Рублевый индикатор отступил от психологически важной отметки 3000 пунктов. Долларовый РТС достиг пика с октября 2013 года, поднявшись к 1515 пунктам, после чего упал ближе к 1500 пунктам. На дневных графиках обоих индексов сформировались свечи (фигура теханализа – ред.), предупреждающие о возможном достижении локальных пиков и развороте вниз. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2970-3010 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Из важной статистики понедельника Сергей Дейнека из "БКС Премьер" выделяет публикацию ноябрьских объемов промпроизводства и инвестиции в основной капитал КНР, предварительные производственные PMI за декабрь в Германии, еврозоне, США.

По его мнению, начало будущей недели в случае, если Штаты и Китай поддержат оптимизм инвесторов, может выдаться весьма позитивным для фондовых рынков. С его точки зрения, индекс Мосбиржи будет находится в понедельник в диапазоне 2985–3025 пунктов.