МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги уверенным ростом на фоне оптимизма в связи с ожиданием инвесторами "рождественских подарков", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,06%, до 7350,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 5919,02 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,44%, до 13279,9 пункта.

"На этой неделе инвесторы могут получить два рождественских подарка: первую фазу торгового соглашения США и Китая и определенность с Brexit", — поясняет аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

На это воскресенье было намечено очередное повышение импортных пошлин США на товары из Китая как очередной этап "торговой войны" между странами, которая негативно влияет на глобальную экономику. Поэтому инвесторы с оптимизмом встретили сообщение минкоммерции Китая о том, что стороны согласовали текст первой части торгового соглашения.

Заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь также отметил на пресс-конференции, что первая часть соглашения состоит из девяти пунктов. Эту информацию подтвердил и американский президент Дональд Трамп. Он также сообщил, что пошлины, запланированные на 15 декабря, не вступят в силу, а США незамедлительно начнут переговоры с Китаем о "второй фазе" торгового соглашения.

Более высокий рост британского индекса обусловлен прошедшими в стране парламентскими выборами, по итогам которых большинство в парламенте получила консервативная партия. Трейдеры надеются, что это поспособствует снижению неопределенности в отношении перспектив выхода страны из ЕС (Brexit).