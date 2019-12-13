МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российская валюта к вечеру растеряла позиции к доллару и евро в рамках коррекции после дневного роста.

После обновления рублем ранее в пятницу максимума к доллару с лета 2018 года (в районе 62,15 рубля за доллар) и с весны 2018 года против евро (69,48 рубля) инвесторы и спекулянты решили зафиксировать прибыль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.14 мск повышается на 3 копейки, до 62,87 рубля, курс евро остаётся около вчерашнего уровня закрытия — 69,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ: "ИГРА С ОГНЁМ"

Фиксация прибыли к вечеру развернулась после того, как за два дня доллар терял 1,35 рубля (рост рубля на 2,2%), а евро – около 1 рубля (рост рубля на 1,4%).

Поводом для возросшей в конце недели волатильности стали новости о торговом соглашении между США и Китаем.

С утра рынки отыгрывали сообщения о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут в ближайшие часы подписать проект так называемой "первой фазы" торгового договора между двумя странами. Затем, вечером, стороны подтвердили согласование соответствующего текста и отменили взаимное введение пошлин, запланированное на 15 декабря. А президент США Дональд Трамп тут же заявил, что Штаты незамедлительно начнут переговоры с Китаем о второй части торгового соглашения.

При этом ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить снизить ключевую ставку до 6,25% годовых и последовавшие комментарии о текущей внешней конъюнктуре играли на руку рублевым "быкам", а котировки нефти растут сейчас на 1,3%, превышая 65 долларов за баррель, поддерживая позитивный фон для рубля.

В пользу рубля выступает как повышательная динамика нефтяных цен, так и общерыночный оптимизм в связи с ослаблением рисков торгового обострения США и Китая в конце года, отмечает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

Однако инвесторы к вечеру, видимо, решили "не играть с огнем" и зафиксировали прибыль в рубле, откупив изрядно подешевевшей валюты.

В итоге доллар и евро вечером менялись к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник начинается налоговый период в РФ: объем декабрьских выплат по сравнению с ноябрем могут вырасти на 35% и составить 2,3 триллиона рублей, оценил Андрей Люшин из Локо-банка. Этот фактор окажет поддержку отечественной валюте в начале следующей недели, отметил он.

"Ожидаем, что в понедельник российская валюта все же будет тяготеть к умеренному ослаблению. Сезонность конца года, а также недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будут способствовать данному процессу. В том числе рынки будут "переваривать" итоги решения по торговым тарифам от 15 декабря", — в свою очередь отмечает Покатович.

Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 62,5-63,5 рубля, уточняет аналитик.