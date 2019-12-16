МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и перешел к снижению к евро на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.

Курс евро на форексе растет к доллару на 0,21% — до 1,1141 доллара.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,21% — до 65,08 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов снижался на 10 копеек, евро – на 3 копейки.