МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рублевые индекс Мосбиржи подошел вплотную к уровню исторического максимума (3009,11 пункта), долларовый индекс РТС колеблется у максимумов с октября 2013 года.

Индекс Мосбиржи к 15.39 мск рос на 0,32% — до 3006,1 пункта (в ходе торгов поднимался до 3008,92 пункта), индекс РТС — на 0,65%, до 1511,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 23 копейки – до 62,67 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 69,83 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,26% — до 65,39 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норильского никеля" в понедельник растут на 1,51%.

"Спрос на эти бумаги подстегивают рекорды в ценах на палладий на фоне дефицита металла в мире и проблем южноафриканских производителей. Высокие цены на палладий, по нашим ожиданиям, выльются в сильные квартальные результаты компании за четвертый квартал", — говорит Сергей Суверов из "БКС Премьер".

Выше рынка торгуются акции "Русала": к текущему моменту растут на 1,78%, в ходе торгов уже поднимались на 2,8% — до 29,585 рубля.

"Акции "Русала" — спекулятивная бумага, там мало фундаментальной составляющей, на мой взгляд, также имеет место технический фактор — уровень сопротивления 30 рублей, движение к этой цели сейчас отыгрывается", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста — префы "Татнефти" (1,38%), акции "Яндекса" (1,27%), МТС (1,23%), Polymetal (0,94%).

Акции ВТБ растут на 0,68% (утром максимально поднимались на 1,4% — до 4,6985 копейки).

С точки зрения Ващенко, в росте акций ВТБ преобладают технические факторы. "Формируется восходящий канал, целью роста может стать уровень 5,3 копейки в январе. В пятницу прошел крупный объем, это один из драйверов для восходящего движения", — добавляет он.

Рост бумаг ВТБ, по мнению Суверова, в большей степени связан с макрофакторами, в частности, с укреплением рубля, хотя очередное снижение ключевой ставки Центробанком может негативно отразиться на будущих процентных доходах.

В лидерах падения — акции "Детского мира" (-4,5%), которые падают в связи с закрытием реестра на дивиденды (дивиденды составляют 5,06 рубля на акцию), отмечает Ващенко.

"Падение акций "Детского мира" связано с отсечкой по дивидендам, при том что новостной фон остается позитивным для компании, так в ноябре произошел рост онлайн-продаж", — отмечает Суверов.

Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-3,64%), депозитарные расписки X5 (-2,68%), префы "Ленэнерго" (-2,03%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,41%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,23%).

ПРОГНОЗЫ

Настрой на фондовых площадках в целом остается позитивным, но тревожным сигналом выступает сдержанная реакция "быков" на заключение торгового соглашения США и КНР, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

На наступившей неделе интенсивность новостного фона ослабеет в связи с приближением рождественских праздников, но не исключено, что твиты американского президента Дональда Трампа все еще смогут всколыхнуть спокойствие на рынке, полагает Суверов из "БКС Премьер".