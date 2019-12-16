МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару увеличивается в понедельник, продолжая пятничный рост, вызванный итогами парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск курс фунта стерлингов поднимается к доллару до 1,3342 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3325 доллара. Курс доллара к иене при этом увеличивался до 109,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,36 иены, курс евро к доллару — до 1,1143 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1119 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,98 пункта.

По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов в Великобритании Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в королевстве стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Итоги выборов поддержали курс фунта к доллару, который поднялся в пятницу на 1,2%.

"Это лишь завершение начального этапа. Настоящая работа, связанная с переговорами о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС, впереди, и есть вероятность, что они будут очень сложными", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика T. Rowe Price Квентина Фитцсиммонса.

Трейдеры вместе с этим ожидают заседания британского центробанка, а также регулятора в Японии. Аналитики ожидают, что в четверг они сохранят свои учётные ставки на уровнях 0,75% и минус 0,1% соответственно.

Вопрос торговых отношений США и Китая также продолжает оставаться в центре внимания рынков. Страны объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти в воскресенье. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.