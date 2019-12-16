МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Рамблера" поручил комитету по кадрам рассмотреть вопрос о действиях менеджмента в вопросах взаимодействия с советом по ситуации с Nginx, говорится в сообщении "Рамблера".

"Поручить комитету по кадрам совета директоров рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц "Рамблера" в вопросах взаимодействия с советом директоров по ситуации с Nginx", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров "Рамблера".

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.

Как пояснили на прошлой неделе РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd.

Дело возбуждено по заявлению Lynwood Investments. Вместе с тем новости об уголовном деле вызвали озабоченность у бизнес- и IT-сообществ, посчитавших неприемлемым метод решения спора по авторским правам в уголовной плоскости. Такую же позицию высказал и глава Сбербанка, в августе ставшего совладельцем Rambler Group с пакетом в 46,5% акций, Герман Греф.